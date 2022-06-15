إصابة 7 عمال باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الأوسطي بين العبور وقرية المنير أمام نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الأوسطي بين مدينة العبور وقرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، أمام نزلة قرية المنير، ما أسفر عن إصابة 7 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات.