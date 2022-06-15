إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية، وتم نقل 7 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و3 إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، لتلقى الإسعافات الأولية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر" وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتم نقل 7 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، و3 إلى مستشفى التأمين الصحى،لتلقى الاسعافات الأولية.



تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.



