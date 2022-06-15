أمينة الإيطالية بعد عودتها للفيوم: "أكتر حاجة وحشتنى فى مصر جيرانى".. فيديو

الفيوم رباب الجالي

قالت أمينة الإيطالية بعد عودتها برفقة زوجها محمد جمال إلى منزل الزوجية بقرية تطون بمحافظة الفيوم، أنها كانت تفتقد بشدة جيرانها، حيث إنها تحبهم ويحبونها وتربطها بهم علاقة قوية وتجلس بصحبتهم كل يوم لتناول الشاى.





ولفتت أمينة إلى أنها تحب قرية تطون ومحافظة الفيوم، وكانت تفتقد حياتها بالقرية وهي فى إيطاليا، وكانت كل يوم تدعو الله بالعودة والاستقرار، مشيرة إلى أن جيرانها استقبلوها بحفاوة بالغة وطالبوها بالبقاء وعدم السفر مرة أخرى، وأخبروها انهم كان يدعون الله بعودتها وعودة أيامها معهم.



وكانت أمينة الإيطالية قد عادت من روما إلى محافظة الفيوم بمصر، رفقة زوجها المصري محمد جمال ابن قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأولادها، وذلك بعد أزمة انفصالهما الشهيرة أواخر العام الماضى بسبب مشاكل بينهما.

أمينة الإيطالية بعد رجوعها