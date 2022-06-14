5 أطعمة يجب تناولها يوميا لدعم وظائف المخ

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة التي نستهلكها لها تأثير كبير على صحة عقولنا، الدماغ هو عضو كثيف الطاقة، يستخدم حوالي 20 في المائة من السعرات الحرارية في الجسم، فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود المناسب للعمل وإرسال الإشارات الضرورية عبر الجسم لذلك، فإن تناول نظام غذائي معزز للدماغ أمر ضروري للحفاظ على وظائف المخ على المدى القصير والطويل، إذا كنت تأكل أطعمة صحية للدماغ، فلن تقوم فقط ببناء خلايا الدماغ وإصلاحها، بل ستقلل أيضًا من إجهاد الخلايا والالتهابات وبالتالي، تقليل مخاطر شيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

قالت الدكتورة أوما نايدو، طبيبة التغذية النفسية بجامعة هارفارد: "إذا كنت تبحث عن ينبوع الشباب لدماغك، فإن إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي سيساعدك في تطوير "دماغ أكثر صحة ومحاربة العديد من الطرق التي يمكن أن يتأذى بها دماغنا بمرور الوقت ، بما في ذلك الجذور الحرة ، وانخفاض تدفق الدم ، وأكثر من ذلك."

أهم خمسة أطعمة للدماغ يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي:

1. زيت زيتون بكر ممتاز:

يرتبط استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز بانخفاض معدل الإصابة بمرض الزهايمر لأنه يزيد الالتهام الذاتي لخلايا الدماغ . كما أنه يحمي الدماغ من أضرار الجذور الحرة، وبسبب وجود فيتامين E وفيتامين C ، فإنه يساعد في الحفاظ على ذاكرة جيدة.

2. البهارات:



الكركم مع قليل من الفلفل الأسود والقرفة والزعفران وإكليل الجبل والزنجبيل يمكن أن يساعد في تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية والذاكرة، يبدو أن التوابل لها تأثير على الإدراك العام، مثل العملية التي ينطوي عليها التفكير والفهم والتعلم والتذكر.

3. أوميجا 3:



EPA و DHA هما أحماض أوميجا 3 الدهنية ، توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون البري، وتساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة، يمكن أيضًا تحويل ALA ، أوميجا 3 الموجود في مصادر نباتية مثل المكسرات والبذور.

4. الخضر الورقية:



غني بحمض الفوليك، وهو أحد أهم الفيتامينات للحفاظ على صحة الدماغ، والخضراوات الورقية مثل السبانخ ، والجرجير ، تساعد في الحفاظ على السلامة المعرفية مع تقدم العمر.

5. خضار قوس قزح:



من الضروري تضمين الأطعمة النباتية الملونة المختلفة لأنها تحتوي على مغذيات وألياف صحية للدماغ لفترة طويلة ، ترتبط النظم الغذائية القائمة على النباتات باستمرار بطول العمر المعرفي.