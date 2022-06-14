12 معلومة عن سداد مصروفات العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد، نقدم فى التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل

ـ سداد مصروفات المدارس بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.

ـ يبدأ السداد 3 يوليو المقبل.

ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .

ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.