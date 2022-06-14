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12 معلومة عن سداد مصروفات العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:00 ص
12 معلومة عن سداد مصروفات العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد، نقدم فى التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل
 
ـ سداد مصروفات المدارس بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.
 
ـ يبدأ السداد 3 يوليو المقبل.
 
ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.
 
- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي العام  520 جنيها.
 
- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.
 
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.
 
ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .
 
ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.
 
ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.
 
ـ  طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.
 
 

التربية والتعليم

المصروقات الدراسية

ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد

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