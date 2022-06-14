واشنطن: العقوبات على روسيا ستعود بموسكو 15 عاما إلى الوراء

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف إلى تغيير النظام في روسيا، لكنها لإلحاق أضرار بها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكى، إن هدفنا ليس تغيير النظام في روسيا والهدف قبل كل شيء هو أن نضمن لأوكرانيا القدرات للدفاع عن نفسها، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإلحاق الأضرار بروسيا، والعقوبات التي فرضناها ضد روسيا ستؤدي، حسب تقديرات متحفظة، إلى تقليص الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام.

ولفت نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى أن العقوبات ستعود بروسيا إلى 15 سنة للوراء فيما يخص النمو الاقتصادي، والعقوبات بدأت بالتأثير فقط، موضحا أن تلك الإجراءات باتت ممكنة بسبب الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمى.