نقص الوقود يؤثر على توصيل المساعدات الغذائية لـ تيجراى

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن نقص إمدادات الوقود يؤثر على قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين فى تيجراى شمال إثيوبيا، لافتا إلى أن الخدمات الإنسانية الأخرى مثل المياه والصرف الصحى والمأوى غير متاحة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية خلال الفترة الماضية لتيجراى وعفر وأمهرة، وأن توزيع الغذاء مستمر، حيث تم الوصول إلى أكثر من 900 ألف شخص حتى أول يونيو، وأنه خلال الأسبوع الماضى تم تسليم أكثر من 65 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى تيجراى.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة للغاية فى منطقتى عفار وأمهرة، فيما تلقى أكثر من 10 ملايين شخص مساعدات غذائية منذ أواخر ديسمبر 2021، وأكثر من 992 ألف شخص منذ أواخر فبراير 2022 فى عفار.