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نتيجة الإعدادية بالشرقية 2022.. فتح باب التظلمات غدا و35 جنيها لكل مادة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:00 ص
نتيجة الإعدادية بالشرقية 2022.. فتح باب التظلمات غدا و35 جنيها لكل مادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، غدا الأربعاء من الأسبوع الجارى، لاستقبال طلبات التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية.
 
 وأكد محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر استقبال طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، من خلال الإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة، وتحديد 35 جنيها لكل مادة . 

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان (134758) طالب وطالبة حضر منهم (133745 ).

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57% حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة .

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

 


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