وقال فيدوروف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "لقد بدأنا مع ليتوانيا، حيث تعتبر أكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الروسي من حيث الحالة المتعلقة بمنطقة كالينينجراد وفي المواجهة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لذلك أصبحت الآن أكثر أهمية، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عند هذا الحد".