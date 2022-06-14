موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب مجلس الدوما يفغينى فيدوروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تسحب اعترافها باستقلال لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا.

وقال فيدوروف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "لقد بدأنا مع ليتوانيا، حيث تعتبر أكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الروسي من حيث الحالة المتعلقة بمنطقة كالينينجراد وفي المواجهة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لذلك أصبحت الآن أكثر أهمية، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عند هذا الحد".

وكانت لاتفيا فرضت حظرا على بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية، ودخل قرار حجب حوالى 80 قناة تلفزيونية روسية حيز التنفيذ اعتبارا من 9 يونيو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وصرح المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، حسبما نقلت وكالة LETA، بأن القرار تم اتخاذه على أساس قاعدة قانونية تنص على أن وسائل الإعلام التى "تهدد سلامة أراضي دولة أخرى واستقلالها" لا يجوز لها العمل في لاتفيا.

وأضاف المجلس أن الحظر سيبقى سارى المفعول حتى انتهاء العملية العسكرية الخاصة، التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا.

وكانت لاتفيا بين الدول التى فرضت حظرا على عدد من القنوات الناطقة باللغة الروسية في الأيام الأولى بعد انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.