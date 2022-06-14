مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس بعقار سكنى فى مصر الجديدة

كتب أحمد عبد الهادى

لقيت سيدة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الـ 5 من شرفة عقار سكنى بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقلها إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة تعمل طبيبة من عقار سكنى بالطابق الـ 5، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها فى الحال، وتم نقلها إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.