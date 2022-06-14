مستريح بورسعيد جمع ربع مليار جنيه بمعاونة آخرين.. وضبط 3 متهمين "فيديو"

بورسعيد - محمد عزام

رصد "اليوم السابع"، استغاثات لعدد من أهالي محافظة بورسعيد، بسبب استيلاء مستريح على حوالي ربع مليار جنيه في شركة ضمت 4 أشخاص ومساعدين لهم.



وتعود تفاصيل الأزمة لشهر سبتمبر من العام الماضي 2021 حين انقطعت الشركة التي أودع بها حوالي 400 متضرر أموالهم التي بلغت 215 مليون جنيه، عن سداد الأقساط الشهرية للمودعين.



وحرر المتضررون عددا كبيرا من المحاضر التي جاءت بعض أرقامها كالتالي: 3242، 3222، 3120، جميعها وأخرى لسنة 2022، و8979، 3 أحوال، وغيرها لسنة 2021، وتم نظر عدد من القضايا منها، وحبس 3 أشخاص على ذمة القضايا.



ومن جانبه، قال محمد درويش، أحد ضحايا مستريح بورسعيد، إن إحدى الشركات التي يديرها صديق لى قامت بجمع أموال عديدة بلغت الربع مليار جنيه من حوالى 400 شخص، من بينهم 240 شخصا ببورسعيد.



وتابع "درويش"، أنه أودع أمواله لاستثمارها في هذه الشركة، وبعض الأشخاص، ووقّعوا عقودا بذلك، ثم فوجئوا بعدها بأن هذا الشخص يتهرب منهم، حتى أخبرهم بعد ذلك بأنه يريد منهم العقود الموجودة لديهم، لأنه سيقوم بتصفية الشركة، وسيعطي لهم شيكا بالمبلغ، ثم ذهبوا ليصرفوه من البنك ولكن وجدوا أنه لا توجد أرصدة.



واستكمل أنهم ذهبوا إلى الشركة فلم يجدوا السيارات ولم يجدوا مسئولي الشركة، مشيرا إلى أن 3 أطراف منهم تم إلقاء القبض عليهم حاليا، وأن هناك طرفا آخر لم تستطع الأجهزة الأمنية الوصول إليه.



وأضاف أحد ضحايا مستريح بورسعيد، أنهم تواصلوا بالفعل مع هذا المتهم الهارب عبر برنامج على الهاتف، ولكنه أوهمهم أنه لا أحد سيصل إليه، وأن له علاقات كبيرة ولا يمكن الوصول إليه.



وأوضح متضرر آخر، أن كثيراً من المتضررين أصيبوا بحالات مرضية ومنهم من توفى بسبب صدمة ضياع أمواله "شقي عمره"، لافتاً إلى أنهم يطالبوا بالقبض على المتهم الرئيسي والأساسي والرأس المدبر في هذه القضية.