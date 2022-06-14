مرض لايم أعراضه تشبه الأنفلونزا وأضراره أكثر.. اعرف التفاصيل

فاطمة ياسر

داء لايم يعد من الأمراض التي يصاب بها الإنسان بسبب حشرة القراد، وهي مخلوقات صغيرة تشبه العنكبوت تعيش في الغابات والمناطق ذات الأعشاب الطويلة، والحدائق،وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، أن مرض لايم يعد عدوى بكتيرية، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، تظهر الأعراض عادة بعد ثلاثة إلى 30 يوما من اللدغة، وتشمل الأعراض الأولى:

1- الحمى

2- القشعريرة

3- صداع الراس

4- الإعياء

5- آلام العضلات والمفاصل

6- قد يحدث تورم في الغدد الليمفاوية في حالة عدم وجود طفح جلدي.

-وتشمل العلامات والأعراض اللاحقة، التالي:

- تورم الركبة

- شلل في الوجه .

- صداع شديد وتيبس في الرقبة

- طفح جلدي إضافي في مناطق أخرى من الجسم

- التهاب المفاصل المصحوب بألم شديد وتورم بالمفاصل، خاصة الركبتين والمفاصل الكبيرة الأخرى.

- ألم متقطع في الأوتار والعضلات والمفاصل والعظام

- خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

- نوبات دوار أو ضيق في التنفس

- التهاب الدماغ والنخاع الشوكي

- ألم عصبي المنشأ

- آلام حادة أو تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، فإن الطفح الجلدي، علامة تحذير مبكرة عند اللدغة من القراد، وتكون شكلها دائريا أو بيضاوي، ويمكن أن يكون للطفح الجلدي منطقة أغمق أو أفتح في الوسط وقد ينتشر تدريجيا، ولا يكون ساخنا أو مثيرا للحكة".

وتوضح مؤسسة "مايو كلينك"، أن مرض لايم يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم لعدة أشهر إلى سنوات بعد الإصابة، ما يتسبب في التهاب المفاصل ومشاكل في الجهاز العصبي، ولذا عند ظهور الأعراض يجب التوجه للطبيب.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب بالمضادات الحيوية لمرض لايم مهم ويقلل من التعرض للخطر.