مدينة إسنا تواصل العمل فى خطة رصف الطرق والشوارع الرئيسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا تنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق بالمدينة والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وأكد رئيس مدينة إسنا، أن الطرق التي تم رصفها بمدينة إسنا، تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، ومنها استكمال رصف طريق كورنيش النيل في الاتجاه الشمالي أسفل قناطر إسنا الجديدة بطول 500 م وعرض 14م، واستكمال رصف طريق جسر السيالة بطول 1.5 كم وعرض 12م حتى التقاطع مع شارع النزهة، كما تم رصف طريق الشيخ سعد الصحابي بداية من جسر السيالة حتى مبنى الضرائب العامة بطول 1.5 كم وعرض 10 أمتار، وإعادة رصف موقف الأقاليم من طريق مدخل إسنا حتى ترعة الرمادي بطول 500 متر مزدوج وعرض 25 مترا، ورصف شارع أحمد عرابي بدءا من كوبري المستشفى القديم شمالاً حتي ميدان المحكمة بطول 2 كم وعرض 12 مترا.

كما تشمل خطة رصف الطرق، العمل فى رصف طريق شرق ترعة الكلابية المؤدي إلى مدخل محطة سكة حديد إسنا بداية من كوبري أبو وشك وحتي مدخل المحطة بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، واستكمال رصف طريق كورنيش النيل إسنا من نهاية الرصف أمام مجلس المدينة شمالا وحتى مبنى البحث الجنائي جنوبا بطول 2 كم وعرض 14 مترا، ورصف طريق شارع الرحمة من معهد إسنا الديني مرورا بهندسة الكهرباء وحتى تقاطع شارع جسر السيالة بطول 1 كم وعرض 12 مترا، ورصف شارع الملجأ من جسر السيالة حتى شارع النزهة بطول 500 متر وعرض 10 أمتار، ورصف شارع الجنينة أو مكتب العمل سابقا من جسر السيالة حتى شارع الملجأ بطول 500 متر وعرض 12 مترا، ورصف شارع من مسجد الرحمة المتقاطع مع طريق الرحمة وحتى مبنى الضرائب جنوباً بطول 1.5 كم وعرض يتراوح ما بين 6 إلى 8 أمتار.



مدينة إسنا تواصل العمل فى خطة رصف الطرق والشوارع



مدينة إسنا تواصل العمل فى خطة رصف الطرق والشوارع



مدينة إسنا تواصل العمل فى خطة رصف الطرق والشوارع



مدينة إسنا تواصل العمل فى خطة رصف الطرق والشوارع