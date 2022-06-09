تجميل وإنارة الكورنيش الجديد بمدينة إسنا فى الأقصر لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة لمتابعة مشروع تجميل وإنارة الكورنيش الجديد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

وشدد رئيس مدينة إسنا خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من المشروع ليصبح متنفساً للمواطنين بإسنا، حيث إن مشروع تجميل وإنارة الكورنيش الجديد والحديقة يعد من أهم مشروعات الجديدة الخدمية تحسين وتجميل البيئة من الخطة الاستثمارية 2021 / 2022 حيث تم إنشاء الحديقة على مساحة 7000 متر مربع والكورنيش بطول 2300 متر.

وأوضح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم عمل أرضيات الحديقة من الجرانيت الأحمر وبلاط انترلوك على الأطراف مع وضع مشغولات حديدية وتم تزويد الحديقة بمقاعد جرانيت مخروطية ومظلات خشبية وبرجولات خشبية مسدسة وتم عمل 3 أكشاك للأمن والحراسة ووضع 230 عمود إنارة ديكورى للحديقة والكورنيش.

وفى نفس السياق، تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى خطة تركيب أعمدة الإنارة بالطرق السريعة والرئيسية، حيث صرح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه يتم استمرار العمل فى وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2021 / 2022، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم زرع 10 أعمدة بطول 10 متر بمنطقة مدخل الخزان الجديد وجارى تركيب 20 عمود بطول 8 متر بمنطقة الطوايع والجوايدة مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية سوف يتم تزويد الطرق الجانبية والشوارع الداخلية بالأعمدة، كما يتم تركيب محول كهرباء بمنطقة الشيخ فضيل بقدرة 200 ك . ف . أ لخدمة المنطقة لتدعيم إنارة الشوارع.