محطة معالجة الكوم الأخضر تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي الكوم الاخضر التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الأولى .
وأوضح أنه قد تم مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، موضحًا أن حصول محطة معالجة صرف صحي الكوم الاخضر على شهادة TSM، يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2022/2023.
وأشار إلي أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محطة معالجة الكوم الأخضر تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSMالثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:18 م
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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي الكوم الاخضر التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الأولى .
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