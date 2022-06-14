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محافظ دمياط تبحث سبل إطلاق فعاليات "صيف بلدنا" بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:17 م
محافظ دمياط تبحث سبل إطلاق فعاليات "صيف بلدنا" بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سُبل إطلاق فعاليات "صيف بلدنا" بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة، وذلك بدايةً من 21 يوليو حتى نهاية أغسطس.

وبحثت المحافظ آليات التنفيذ بمدينة رأس البر، والتى تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، لتضمن فعاليات متميزة تتضمن عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بما يساهم فى تحقيق التنوع الثقافى وتعريف الجماهير بالفنون والثقافات المختلفة.

وأكدت محافظ دمياط، التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لاختيار أماكن متميزة لاقامة الفعاليات متضمنة تنفيذ معرض للكتاب، على أن يتم إطلاقها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظة ووزارة الثقافة فى حرص دائم على نشر جميع ألوان الفنون وإثراء الحركة الثقافية، من خلال تقديم مبادرات متنوعة خلال فصل الصيف بالمدن السياحية للوصول إلى عدد أكبر من الجماهير.

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