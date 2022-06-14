ليلة سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه الحشيش بين عملائه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في المنيب، عن اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من عاطل مقيم بالجيزة، أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه.

وقال المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بشقته تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتحديد أماكن لقائهم، مشيرا إلى أنه يستخدم دراجة بخارية لتوصيل المضبوطات لعملائه.

وتم القبض على المتهم بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل على منطقة المنيب لترويج المواد المخدرة على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.