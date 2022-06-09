كيف تؤثر أنفلونزا المعدة والأمعاء على الكبار والصغار؟

كتب - حسام الشقويرى

عندما تصاب بالإسهال والقيء، قد تقول إنك تعاني من "أنفلونزا المعدة". غالبًا ما تكون هذه الأعراض بسبب حالة تسمى التهاب المعدة والأمعاء، وعند الإصابة تكون معدتك وأمعاءك متهيجة وملتهبة، وعادةً ما يكون السبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، حسبما نشر موقع webmd

أعراض التهاب المعدة والأمعاء

مع التهاب المعدة والأمعاء ، من المحتمل أن تكون الأعراض الرئيسية التي تعاني منها هي الإسهال المائي والقيء، وقد تعاني أيضًا من آلام في المعدة ، وتشنجات ، وحمى ، وغثيان ، وصداع، وبسبب الإسهال والقيء ، يمكن أيضًا أن تصاب بالجفاف. راقب علامات الجفاف ، مثل جفاف الجلد والفم والشعور بالدوار والعطش حقًا. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

انفلونزا المعدة والاطفال

يمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة، لذا إذا كان طفلك مصابًا بأنفلونزا المعدة ، فمن المهم أن تبحث عن علامات تدل على أنه عطشان جدًا أو لديه بشرة جافة أو فم جاف. إذا كان لديك طفل ، فابحث عن عدد أقل من الحفاضات الأكثر جفافاً.

أبقِ الأطفال المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء خارج الرعاية النهارية أو المدرسة حتى تختفي جميع الأعراض. استشر طبيبك قبل إعطاء طفلك أي دواء. لا تُعطى الأدوية المستخدمة للسيطرة على الإسهال والقيء عادةً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.