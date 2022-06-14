اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
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لجنة حماية الطفل تحبط زواج 3 فتيات قاصرات بمركز دار السلام فى سوهاج

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:24 م
لجنة حماية الطفل تحبط زواج 3 فتيات قاصرات بمركز دار السلام فى سوهاج زواج القاصرات - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أحبطت وحدة حماية الطفل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج 3 حالات زواج لفتيات تتراواح أعمارهن ما بين 12 و14 سنة، وذلك قبل إتمام مراسم الزواج لهما قبل بلوغهن السن القانونية.

 

وقامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الصغيرات إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أولياء الأمور بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

 

وكان المحاسب محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام قد تلقى من اللجنة الفرعية لحماية الطفل تقريرا يفيد بأن أولياء أمور الفتيات يعتزمون زواجهن قبل بلوغ السن القانونية، ووجه اللجنة بتوعية الأسر والأهالي بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

 

ومن جانبها، تهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام جموع المواطنين الإبلاغ عن أى خطر أو أى شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج أو التواصل على رسائل صفحة اللجنة على فيس بوك.

 


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