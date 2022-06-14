اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:53 م
أكرم القصاص
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قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة" بغرب النيل فى أسوان

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:23 م
قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة" بغرب النيل فى أسوان قافلة طبية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تنظم اللجنة الطبية العليا و الإستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ومؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية موسعة وذلك للقري الأكثر إحتياجاً، في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
 
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فقد تم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى للقافلة الطبية التى تنظمها جامعة جنوب الوداى برئاسة الدكتوريوسف غرناوى، وسيكون هناك دعم للقافلة من مديرية الشئون الصحية بأسوان.
 
وأشار، إلى أن أعمال القافلة ستمتد لمدة 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجارى بقري بنبان و الرقبة بمركز دراو ، بجانب قريتي غرب أسوان والكوبانية بمركز أسوان بحيث ستخصص القافلة يوم الخميس 16 يونيو لقريتي بنبان بحرى والمنصورية ، ويوم الجمعة 17 يونيو لقريتي بنبان قبلي والرقبة ، فيما ستكون يوم السبت 18 يونيو لقريتي غرب أسوان والكوبانية.
 
ومن جانبه أوضح مصطفى زمزم بأنه سيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان مع إجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الإستشاريين والأطباء المتخصصين بجامعة جنوب الوادى، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون بأولوية الحضور، وذلك لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال و المخ والأعصاب و المسالك و الصدر و العظام والباطنة و الجراحة العامة والأنف والأذن وأمراض النساء والأسنان والأطراف الصناعية علي نفقة الدولة.

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