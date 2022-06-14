طبيب بيطرى: ليس كل لحم رائحته كريهة لحوم حمير.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

أكد الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه ليس كل لحم صدر عنه أثناء طهية رائحة كريهة هو لحوم حمير ، مشيرا إلى أن صفحات التواصل الاجتماعى شهدت خلال الفترة الماضية منشورات غير علمية حول رائحة كريهة أو لون غير طبيعى ظهر فى اللحوم أثناء طبخها وتضمنت تفسيرات غير علمية من بينها أنها لحوم حمير، لافتا إلى أن ذلك غير صحيح إطلاقا.

وأوضح حمدى، أن لحوم الحمير فى حال تعليقها فى محلات الجزارة سيرفض شراؤها أى شخص، وذلك لأن لونها عادة يكون أسود ودهونها أصفر نحاسى، فضلا عن رائحتها عند وضعها فى النار تصدر رائحة ليست فقط كريهة، بل لن يتمكن أحد من تحملها، كما أن شوربة لحوم الحمير يظهر على سطحها بقع زيت أصفر، لذا فإنه إذا أقدم أحد على لحوم الحمير فسيتم بيعها فى صورة مصنعات مثل المفروم مثلا.

وأضاف: أما الشكاوى من رائحة بعض اللحوم السيئة، فهذا يرجع إلى وجود مرض "الحمى القلاعيّة"، وهو منتشر بشكل كبير فى المواشي، فيلجأ الجزارون إلى ذبح الحيوانات وهي مريضة، وبالتالى لحومها تكون مخزن للميكروبات والبكتيريا الضارة، والتي تتسبب فى فساد اللحوم، ويظهر ذلك فى شكل رائحة سيئة ولون الشوربة غامق واللحمة لونها "أسود"، مناشدا كل المواطنين فى حالة حدوث هذه المشكلة معهم لابد من التوجه فورا للجهات المعنية، مثل: الطب البيطري، مباحث التموين، مديرية التموين، مديرية الصحة، جهاز حماية المستهلك، لتحرير شكوى فى نفس اليوم.