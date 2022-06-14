خالد عبد الغفار: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة ، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الكبيرة وبها 157 مستشفي ما بين جامعي ومستشفيات وزارة الصحة، والمنتشرة على جميع انحاء المحافظة شرقا وغربا وتخدم 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 11 مستشفى جامعي، وهي منظومة ضخمة به أكثر من أربعة آلاف سرير، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة الإسكندرية ومتابعة عدد من المستشفيات.

وأشار الوزير خلال جولته فى محافظة الإسكندرية إلى أن الزيارة تأتي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات، والتي تعد العاصمة الثانية لمصر.

وأوضح الوزير أن مستشفي العامرية نقطة مهمة من نقاط الزيارة، لأنه من المستشفيات القديمة، والتي تم بناءها في الستينيات وهو أمر يحتاج دائمة إلى متابعة وصيانة وهي أماكن تحتاج إعادة النظر وهو الهدف من الزيارة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقدم خدماتها لـ100 مليون مواطن، وحجم الأمل الموجود عند المصريين في العلاج كبير جدا، والهدف دائما هو التكامل بين مقدمي الخدمة الصحية سوء في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة، لأن المريض يحتاج إلى أجهزة متطورة، ونحن الآن بصدد توريد أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة ( C T) لأن المستشفى تستقبل حالات الطوارئ وحوادث الطرق، وخاصة في الفترات الصيفية، وأكد أن المنظومة في تطوير مستمر وكبير.

وأكد عبد الغفار أنه خلال المؤتمر الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتضحت الاستراتيجية التي يتم بها التعامل مع القضاء على قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية، والكشف المبكر عن الامراض السرطانية والاعتلال الكلوي وغيرها وهي خطط سريعة لتقليل كم المعاناة التي يتعرض له المريض، وفى نفس التوقيت منظومة التامين الصحي تعمل على قدما وساق في 6 محافظات وتباعا سوف تستمر على باقي المحافظات، وبالتالي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى، لتوفير الخدمات المادية والبشرية لخدمة اهالينا في كل المحافظات.

وأكمل: "جزء كبير من نجاحنا في أزمة كورونا هي منظومة الشراء الموحد وتوفير كم كبير من الإمكانيات، وبأسعار منافسة وهو ما جعلنا نتعامل مع الجائحة براحة كبيرة، في ظل أزمة عالمية بالأدوية والمستلزمات الطبية، فلا يوجد شك بأن منظومة الشراء الموحد وهيئة الدواء ومنظومة الغذاء إضافة كبيرة لمصر، وهناك تكليفات من الرئيس باستمرار المبادرات الرئاسية ، على الرغم من اننا لدينا 11 مبادرة رئاسية، إلا أنه تم التصديق من الرئيس على مبادرة جديدة وهي الكشف المبكر عن سرطان الرئة والبروستات والقولون وعنق الرحم، وهذا يؤكد على استمرار المبادرات الرئاسية".