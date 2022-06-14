اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:14 م
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حزن وبكاء أهالى قرية مناوهلة عقب دفن الشاب الغارق فى بحر شبين بالمنوفية "لايف"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:13 م
حزن وبكاء أهالى قرية مناوهلة عقب دفن الشاب الغارق فى بحر شبين بالمنوفية "لايف" الأهالى أمام قبر الشاب إبراهيم كامل
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام قبر الشاب إبراهيم كامل بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب قيام قوات الإنقاذ النهرى بالعثور على جثمان أحد الشقيقين، والذى توفا غرقا أمس أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق ببحر شبين الكوم، وتم استخراج الجثمان ونقله إلى الوحدة الصحية بالقرية.

وجرى تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بحضور العشرات من أهالى القرية والقرى المجاورة، حيث خيمت حالة من الحزن على جميع أهالى القرية.

وأكد أحد أهالى القرية، أن الشقيق الأكبر حاول إنقاذ شقيقة الأصغر أثناء غرقه ببحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولكنهما توفيا معا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الأول وجارى البحث عن الآخر.

ولقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخصين مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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