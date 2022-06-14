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تنسيق الجامعات الأهلية.. اليوم انطلاق أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:05 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. اليوم انطلاق أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الثلاثاء، أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والثانوية العامة، الذين أنهوا خُطوات التقديم واختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة الموافق 10-6-2022، على أن يُعقد اختبار القبول فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة).
 
ووفقًا لاختيار الطالب، فإنه يتم تحديد مكان الاختبار (أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع).
 
ويمكن للطلاب معرفة مكان وموعد ونوع الاختبار وجميع الإرشادات الخاصة باختبارات القبول، من خلال موقع تسجيل الرغبات، حيث تم إضافة بيانات اختبار كل طالب على حسابه الشخصي بالموقع. 
 
كما يؤكد مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، أنه سيتم عقد اختبارات قبول أبنائنا الطلاب بشكل دوري.
 

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