تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية بالبساتين لـ24 يوليو المقبل

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين، لجلسة 24 يوليو المقبل.

كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، قام المتهمين من الأول حتي الثالث "هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية" بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى وهو "عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع مجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به وهي حدود و أطوال ومساحة قطعة أرض مغايره لقطعة الأرض محل العقد الصحيح، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة.