بايدن: لن نسمح للأزمة الاقتصادية بسحق الطبقة الوسطى العاملة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لن تسمح للأزمة الاقتصادية بأن تسحق الطبقة الوسطى العاملة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو المقبل ، ولحضور قمة مجلس التعاون الخليجى.

وذكر البيت الأبيض- في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه "من المقرر أن يلتقي بايدن خلال جولته نظرائه بالمنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

ويستهل الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة يبحث خلالها مع المسئولين الإسرائيليين: "أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة" .. كما سيزور الرئيس الأمريكي الضفة الغربية "للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين،مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني".