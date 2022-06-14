وذكر البيت الأبيض- في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه "من المقرر أن يلتقي بايدن خلال جولته نظرائه بالمنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

ويستهل الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة يبحث خلالها مع المسئولين الإسرائيليين: "أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة" .. كما سيزور الرئيس الأمريكي الضفة الغربية "للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين،مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني".



وأضاف البيت الأبيض: أنه من المقرر أن يتوجه بايدن بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية التي ترأس مجلس التعاون الخليجي حاليا، حيث تعقد قمة تضم تسعة قادة من المنطقة، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وثمن الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز ودعوته لزيارة السعودية.. معربا عن تطلعه إلى هذه الزيارة المهمة إلى السعودية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود.

وتابع البيان: أن بايدن سيناقش أثناء زيارته السعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، من بينها دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أكثر فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

كما يناقش بايدن سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني ​​الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ إلى جانب ردع التهديدات من إيران وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي.

ويتطلع الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وتأتي هذه الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تتويجًا لأشهر من الدبلوماسية وعقب اجتماع بايدن مع قادة الآسيان في البيت الأبيض وزيارته كوريا الجنوبية واليابان وقمة الرباعية واستضافته قمة الأمريكتين الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس وزيارته المقررة الأسبوع المقبل لأوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي(ناتو).