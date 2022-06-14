اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:41 م
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بائع يُبدع فى عرض الفاكهة ويرسم المشاهير على البطيخ لجذب الزبائن.. لايف وصور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:16 م
بائع يُبدع فى عرض الفاكهة ويرسم المشاهير على البطيخ لجذب الزبائن.. لايف وصور بائع يُبدع في عرض الفاكهة ويرسم مشاهير الغناء والتمثيل
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، لأحد بائعي البطيخ المتجولين في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، والذي اشتهر بسبب الرسومات على قشر البطيخ وألوان البطيخ نفسها.

انتشرت صور تامر أبو أنس - بائع البطيخ ببورسعيد، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمحافظة، لانفراده ببيع البطيخ الأصفر وكذلك الأحمر ذى الطعم الرائع، بالإضافة إلى البطيخ الأزرق المخصص للتخسيس.

ومن جانبه قال تامر، إنه يبدأ يومه من الصباح على سيارة ربع نقل في أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد "حي المناخ"، ويقوم بشراء البطيخ من محافظات ومناطق مختلفة على حسب توقيت الموسم الخاص بهذه المنطقة.

وأضاف، أن البطيخ له أنواع عديدة أبرزها وأحلاها البلدى، كما أنه له مواسم فيبدأ في الصعيد شهر يناير ويستمر حتى منتصف فبراير، ثم يبدأ في محافظات أخرى في منتصف مايو وينتهي في شهر أكتوبر.

يذكر أنه قد اشتهر أبو أنس على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بـ"فيس بوك" بسبب وجود البطيخ الأصفر لديه.

البطيخ الأصفر
البطيخ الأصفر

 

البطيخ ببورسعيد
البطيخ ببورسعيد

 

الرسم على البطيخ ببورسعيد
الرسم على البطيخ ببورسعيد

 

بائع البطيخ
بائع البطيخ

 

صورة عبدالحليم وأم كلثوم
صورتا عبدالحليم وأم كلثوم

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البطيخ الاصفر

تامر أبو أنس



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