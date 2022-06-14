المُحليات الصناعية.. ما مدى جودتها أو ضررها على صحتك؟

كتبت إيناس البنا

السكر هو جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، كل طعام نستهلكه يحتوي على قدر من السكر، ولكن الإفراط في ذلك ليس مثاليًا لأنه يمكن أن يلحق الضرر بصحتنا في شكل داء السكري، زيادة الكوليسترول، مشاكل القلب، وغيرها.

ما هي المحليات الصناعية؟



المحليات الصناعية وفقا لموقع " healthline"، هى بدائل هي مواد كيميائية تضاف إلى الطعام ومشروبات بدلا من السكر لتقديم نفس النكهة في أقل سعرات حرارية، بعض هذه المُحليات أحلى بأكثر من 13000 مرة من سكر المائدة ولكنها ضرورية في أجزاء صغيرة جدًا لتحسين الطعم.

أنواع المحليات



وفقًا لإدارة الغذاء والدواء FDA، فإن المحليات الاصطناعية المعتمدة هي:

الأسبارتام: يوجد في المشروبات والحلويات ، يكثف الأسبارتام نكهة أكثر حلاوة 200 مرة من السكر.

اسيسولفام البوتاسيوم: يستخدم في المشروبات الغازية وتستهلك في جميع أنحاء العالم ومتوفرة بسهولة في المتاجر المحلية.

السكرين: هو أحد أكثر المحليات الصناعية استخدامًا وهو أحلى 700 مرة من السكر، تستخدم معظم المشروبات الغازية الخاصة بالحمية السكرين.

السكرالوز: معروف بمرونته في صناعة المواد الغذائية ، يمكن أن يحل محل السكر في الخبز والأطعمة المصنعة وحتى الفواكه المعلبة ومنتجات الألبان.

الآثار الضارة للمحليات الصناعية:



أظهرت الدراسات في جميع أنحاء العالم أن المحليات الصناعية تؤدي بشكل مثير للقلق إلى العديد من الأمراض الفتاكة مثل السرطان والأورام والسمنة وما إلى ذلك.

السرطان:



أشارت الدراسات إلى أن اندماج السيكلامات والسكرين مادة مسرطنة وتسبب السرطان في الحيوانات. على الرغم من عدم إثبات نفس الشيء عند البشر، إلا أن الأطباء يتوخون الحذر.

زيادة الوزن:



تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يشربون المشروبات المحلاة صناعيًا يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى من غيرهم، تعتبر زيادة الوزن والسمنة مشكلة في جميع أنحاء العالم ، وقد ثبت وجود علاقة مشتركة بين المحليات والرغبة الشديدة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

داء السكري:



الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد تحلية صناعية يمكن أن يغير أيض الجلوكوز مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم ، ويسبب مرض السكري من النوع الثاني.

الصداع المستمر:



وفقًا لمركز الصداع وآلام الوجه في معهد العلوم العصبية بجامعة سينسيناتي غاردنر ، فإن الاستخدام المتكرر للأسبارتام والسكرالوز قد يؤدي إلى صداع مستمر وصداع نصفي.