خد بالك ..المحليات الصناعية تدمر صحة أمعائك

كتبت - ميرفت رشاد

وجد الكثير من الأشخاص أن شرب المشروبات وتناول الأطعمة المصنوعة من المحليات الصناعية ساعدهم على تقليل السعرات الحرارية ، وفقدان الوزن ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، ومع ذلك ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن استخدام المحليات الصناعية قد يؤدى إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء بطرق قد تؤثر سلبًا على صحتنا، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

نظرت أكثر من اثنتي عشرة دراسة على الحيوانات والإنسان في السنوات الأخيرة في الآثار الصحية لاستهلاك المحليات غير الغذائية، على الرغم من عدم إظهار السبب والنتيجة المحددة ، فإن العديد من هذه الدراسات تشير إلى أن المحليات الصناعية قد تؤدي إلى إخراج ميكروبيوتا الأمعاء من التوازن ، وتلعب دورًا في عدم تحمل الجلوكوز ، بل وتؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء ، مما يؤدي إلى متلازمة الأمعاء المتسربة.

أظهرت إحدى أحدث الدراسات التي نُشرت في عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن ثلاثة محليات صناعية شائعة الاستخدام قد تجعل نوعين من بكتيريا الأمعاء ضارة بجدران الأمعاء.

قال الدكتور هافوفي شيشر، عالم الطب الحيوي بجامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة، وكبير مؤلفي الدراسة، إن بعض المحليات الأكثر شيوعًا في الطعام والشراب يمكن أن تجعل بكتيريا الأمعاء الصحية مسببة للأمراض.

أكد البحث أن المحليات الصناعية تعادل عبوتين من الصودا الدايت و تسببت في نوعين ضارين من بكتيريا الأمعاء ، الإشريكية القولونية والإشريكية البرازية ، لتلتصق وتتلف الخلايا الظهارية التي تبطن جدران الأمعاء، من المعروف أن E faecalis يعبر جدار الأمعاء ويدخل مجرى الدم حيث يمكن أن يسبب التهابات في الغدد الليمفاوية والأعضاء .

وأضاف مؤلفى الدراسة، أن هذه التغيرات المسببة للأمراض التي تشمل تكوين أكبر للأغشية الحيوية وزيادة الالتصاق، يمكن أن تؤدي إلى غزو بكتيريا الأمعاء الخاصة بنا والتسبب في تلف أمعائنا .