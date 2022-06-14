اليوم السابع
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الكشف على 1428 مواطنا بقافلة جامعة طنطا الطبية فى سمنود وصرف الدواء بالمجان

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:25 م
الكشف على 1428 مواطنا بقافلة جامعة طنطا الطبية فى سمنود وصرف الدواء بالمجان قافلة جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن توجيه قافلة طبية كبرى إلى مدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة عملا بشعار "قافلة كل يوم" تستهدف دعم القرى الأكثر احتياجا وخدمة المرضى بجميع مراكز المحافظة، موضحا أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية، والتى قدمت خدماتها لـ267 ألف مستفيد.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1428 حالة، مشيرا إلى أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، وتضم نخبة من أساتذة كلية طب طنطا.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

أشار الدكتور محمد الشبينى، إلى أنه تم تحويل 82 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات العظام والمفاصل والجراحة العامة وجراحة العيون والباطنة والجهاز الهضمي والمخ والأعصاب.

قافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود (1)
قافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود (1)

 

قافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود (2)
قافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود (2)

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