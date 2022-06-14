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جامعة طنطا تعلن عن طرح مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:23 م
جامعة طنطا تعلن عن طرح مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربيــــة- عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس  جامعة طنطا عن طرح خطة مشروعات بحثية تنافسية بيئية جديدة ممولة من صندوق البحوث لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة وتنسيق رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية، موضحا ان الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تستهدف دعم رؤية مصر 2030  للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف القومية 

وأوضح الدكتور كمال عكاشة ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان المحور الأول يتضمن مشروعين فى العلاجات المتقدمة فى مجال الأورام وأمراض المناعة الذاتية، والمحور التانى يتضمن مشروعين حول إيجاد حلول تنفيذية مبتكرة ولحل مشكلات التلوث البيئي وتدوير القمامة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان المحور الثالث يضم مشروعين فى ترشيد الطاقه التقليدية وتطبيقات الطاقه الجديدة والمتجددة، كما يتضمن المحور الرابع عدد 2 مشروع فى الدراسات الاجتماعية، لحل مشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد القومى، موضحا انه يبدأ التقدم للمشروعات بصندوق البحوث بإدارة البعثات بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة فى الفترة من 15/6/2022 حتى 1/8/2022 .

كما يقدم المشروع البحثى فى إحدى المحاور السابقة من اصل وثلاث نسخ على أن يكون الحد الأقصى لمدة المشروع عامين.

 


الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

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