القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، ضبط تشكیل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتیال على المواطنین، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة من (أحد المواطنین ، مقیم بدائرة القسم) بتلقیه إتصالاً ھاتفیاً من رقم ھاتف "محدد" ادعى خلالھ المتصل بأنه من خدمة العملاء الخاصة بأحد البنوك ، وطلب منھ بعض البیانات الخاصة بھ بدعوى تحدیث بیانات الفیزا كارت لعدم إیقافھا وأرسل لھ رسالة نصیة من البنك سالف الذكر تفید ذلك، وعقب قیام المُبلغ بإرسال أرقام الفیزا كارد خاصتھ والرقم السرى، فوجئ بتلقیھ رسالة نصیة على ھاتفة المحمول من البنك تفید سحب مبلغ مالى من فیزا المشتریات الخاصة بھ ، فقام بالتوجھ إلى البنك وقدم شكوى وتم إیقاف الفیزا.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص ، مقیمین بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة. وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى إختبائھم بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة.

عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الجیزة تم إستھدافھم وأمكن ضبطھم، وبحوزتھم (ھاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – 11 ھاتف محمول بإجمالى عدد 16 شریحة –17 شریحة ھاتف محمول لشبكات مختلفة).

بمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیھ، كما أقروا بتكوینھم تشكیلاً عصابیاً تخصص فى النصب على المواطنین على النحو المشار إلیه، كما أضافوا بإنفاقھم المبلغ المالى المستولى علیھ على متطلباتھم الشخصیة عن طریق إجراء عملیات شراء على

شبكة الإنترنت ، وبإستدعاء المجنى علیھ إتھمھم بالنصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.