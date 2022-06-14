الشرطة الإسبانية تضبط عصابة هربت أكثر من 800 مهاجر إلى البلاد

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات الإسبانية، أن الشرطة الوطنية في البلاد قامت بتفكيك مجموعة إجرامية متورطة في أنشطة تهريب البشر.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، يُزعم أن المجموعة قامت بتهريب أكثر من 800 مهاجر إلى إسبانيا ، حيث كشفت السلطات عن اعتقال أعضاء هذه المجموعة الأربعة الذين سهلوا الحركة غير الشرعية في ثلاث مدن مختلفة - قادس ومورسيا والمرية.

وتوجت عملية الشرطة باعتقال الجناة الأربعة الرئيسيين للشبكة الإجرامية - في مقاطعات قادش ومورسيا وألميريا - بدعوى أنهم مسؤولون عن جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية وضد حقوق المواطنين الأجانب.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة كانت تنقل المهاجرين على متن قوارب من الساحل المغربي إلى ساحل قادش، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أكثر من 800 مهاجر، تم تقييم أنهم استخدموا 15 قاربًا صغيرًا لإحضار جميع المهاجرين إلى إسبانيا، وتم الكشف عن أن المجموعة فرضت في المتوسط ​​1500 يورو على أولئك الذين أرادوا تأمين مكان على أحد القوارب، وبالتالى وبالنظر إلى هذا المبلغ ، فقد تم تقدير أن المجموعة قد ربحت أكثر من مليون يورو من خلال هذه الأنشطة.

ونظرًا للصعوبة الحالية في العثور على رعاة القوارب التي استخدموها للاستفادة من هذا النشاط الإجرامى، أعادت الشبكة الإجرامية تنشيط الطيارين بمجرد وصولهم بالقوارب إلى ساحل الأراضي الوطنية، للقيام بذلك ، سهل عودتهم إلى المغرب حتى يتمكنوا من قيادة قارب آخر على الفور وبالتالي مواصلة الاتجار بالبشر، وفقًا لما صرحت به الوزارة.

ويسهل مهربو البشر بشكل أساسي الدخول غير الشرعي من دول ثالثة عبر المغرب، بمجرد وصول المهاجرين إلى إسبانيا، يختارون إما البقاء هناك أو دخول دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، بشكل عام ، ويهدف المهاجرون إلى الدول الأكثر ثراءً مثل ألمانيا وفرنسا.