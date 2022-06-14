الداخلية تضبط 164 قطعة سلاح و204 قضايا مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (164) قطعة سلاح نارى، و(204) قضايا مخدرات، وتنفيذ (87418) حكما قضائيا متنوعا.
حملات أمنية_أرشيفية
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