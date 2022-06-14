اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:35 م
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الداخلية تضبط 164 قطعة سلاح و204 قضايا مخدرات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:38 ص
الداخلية تضبط 164 قطعة سلاح و204 قضايا مخدرات حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (164) قطعة سلاح نارى، و(204) قضايا مخدرات، وتنفيذ (87418) حكما قضائيا متنوعا.

وزارة الداخلية

مديريات الأمن

سلاح نارى

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