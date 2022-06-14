التنمية المحلية تواصل اليوم تدريب الكوادر الأفريقية من 17 دولة

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، الدورة التدريبية الثانية للكوادر الأفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، والتي تستمر لمدة 10 أيام بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي: "بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا".

وتتيح الدورة التدريبية دراسة التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ بالازدهار المبنى على النمو الشامل والتنمية المتكاملة و أن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة فى ظل المتغيرات العالمية، والمواثيق الأممية وبسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أنه تم إدراج العديد من الموضوعات الهامة التى تهم القارة الأفريقية مثل إدارة المياه، ووقف الهدر الغذائى، والتجربة المصرية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى البرنامج التدريبى الحالى للكوادر المحلية الأفريقية، ويتم تناولها عبر عدد من الحلقات النقاشية بحضور نخبة متميزة من الدبلوماسيين وممثلى الوكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، وكوادر قيادات وخبراء التنمية المحلية، وكبار مسئولى الوزارات المصرية المعنية وعدد من الأكاديميين والمتخصصين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعم بالفائدة على الجميع.