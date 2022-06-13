ختام فعاليات اليوم الثانى لتدريب الكوادر الأفريقية بمحاضرة عن "استراتيجية إدارة المياه"

كتب: على عبدالرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم ادراج العديد من الموضوعات الهامة التى تهم القارة الأفريقية مثل إدارة المياه، ووقف الهدر الغذائى، والتجربة المصرية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى البرنامج التدريبى الحالى للكوادر المحلية الأفريقية، ويتم تناولها عبر عدد من الحلقات النقاشية بحضور نخبة متميزة من الدبلوماسيين وممثلى الوكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، وكوادر قيادات وخبراء التنمية المحلية، وكبار مسئولى الوزارات المصرية المعنية وعدد من الأكاديميين والمتخصصين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعم بالفائدة على الجميع.

وفى هذا الشأن، وفى ختام اليوم التدريبى الثانى للنسخة الثانية من دورة تدريب الكوادر الافريقية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة لوزارة التنمية المحلية، ألقى د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى والموارد المائية، ود. رباب جابر مدير عام الموارد المائية، محاضرة عن استراتيجية إدارة المياه وتنمية الموارد المائية بجمهورية مصر العربية، حيث تم استعراض التحديات المائية التى تواجه مصر من حيث محدودية الموارد المائية وزيادة الاحتياجات المائية فى ظل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

كما تم استعراض الخطة القومية للموارد المائية، ومحاورها الأربعة وهى: تحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتهيئة البيئة التمكينية، وأيضا الجهات المشاركة، ونظام التقييم والمتابعة والخطة الاستثمارية.

وتم عرض المشاريع القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن المائى مثل معالجة مياه مصارف بحر البقر والمحمسية وتبطين وتأهيل الترع "كيتشينر".

واخيرا تم استعراض الوحدات المميزة داخل وزارة الرى، خاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى لدعم متخذى القرار فى إدارة المياه مثل مركز التنبؤ بالفيضان، ومركز المعلومات، وقطاع الرصد، والادارة المركزية للإعلام، والمركز الإقليمى للتدريب، والمركز القومى لبحوث المياه والمعاهد التابعة له.



تدريب الكوادر الأفريقية