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التعليم تحدد عقوبة التخلف عن أعمال امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:11 ص
التعليم تحدد عقوبة التخلف عن أعمال امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، قائلة: إن أعمال الامتحانات تعتبر من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها إلا لمن لديه عذر مرضى أو خلافه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، لن يرخص للعاملين بالوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص، وبأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التى كلف بها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه فى حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول تطبق القواعد الآتية وهى:

-اعتبار الذى تخلف عن الندب منقطعاً عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره وذلك مع عدم الأخلال بالمسئولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعمله الأصلي.

-تخفض الدرجات المخصصة لعنصرى (الانضباط ومدى تحمل المسئولية) فى بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوى وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلمين.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

 


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