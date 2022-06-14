التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 9 صباحا حسب جدول الاختبارات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة تبدأ حسب جدول الاختبارات فى التاسعة صباحا، مضيفة أن الأسئلة تم تصميمها لتراعى الزمن المخصص للإجابة حسب طبيعة المادة الدراسية وعدد الأسئلة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب بعدم التأخير عن مواعيد الامتحانات، مشيرة إلى أن الطالب له فترة سماح 15 دقيقة يستطيع دخول اللجان فيها بعد التاسعة صباحاً، مضيفة أنه من المفترض أن تستقبل اللجان طلابها من بعد الثامنة صباحا.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.