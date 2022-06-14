الأمم المتحدة: القصف الروسى يمنع وصول الإمدادات لـ17 ألف شخص فى دونيتسك

كتبت ـ هند المغربى

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية حالت دون تقديم المساعدة المنقذة للحياة والتى تحمل إمدادات لأكثر من 17 الف شخص في دونيتسك وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة "يجب على جميع أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وأنه من الضروري وقف جميع الانتهاكات ضد المدنيين على الفور ، والسماح للأشخاص المحاصرين في مناطق القتال العنيف بالمغادرة بأمان في الاتجاه الذي يختارونه وتسهيل المرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية حتى نتمكن من التأكد من أن الأشخاص المتأثرين بحوالي ثلاثة أشهر من الحرب يمكنهم تلقي الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه جاء ذلك على خلفية تدمير سوق ومبنى سكني في دونيتسك عندما سقطت قذيفة في منطقة مأهولة بالسكان في وسط المدينة ، على بعد 50 مترًا من مجمع الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن القتال العنيف في سيفيرودونيتسك والمناطق المحيطة بها ، مما يؤثر بشدة على من بقوا في هذه المناطق.

حيث أدى القصف والاشتباكات إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ، وإلحاق أضرار بعشرات المنازل والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك أنظمة المياه والكهرباء. لافتا الى ان هناك المئات يحتمون في مخازن تابعه لمصنع ولا يستطيع الناس الوصول إلى المياه أو الكهرباء.