إصابة 4 فى تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج: محمود مقبول

أصيب 4 اشخاص في تصادم سيارتين بنجع عمار التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين الى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام بتصادم سيارتين ووجود 4 اصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب سوهاج، تصادم سيارتين نتج عنهم إصابة كل من ك..د..س، ٢٠ سنه، جرح رضي بالراس ٥ سم وجرح رضي بالوجه ٥ سم، وع .ا.ف، 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، ع.ع.ع، ٢٨ سنه، كدمات وسحجات بالجسم، و.ف.خ، 28 سنة، كدمات بالصدر، وتم نقل المصابين الى مستشفى دار السلام المركزي.

تم رفع اثار الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.