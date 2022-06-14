أمين عام الأمم المتحدة عن مفوضة حقوق الإنسان: دؤوبة وذات مبادئ

كتبت : هند المغربي

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بيانا ردا على إعلان ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الأنسان أنها لن تسعى إلى ولاية ثالثة كمفوضة سامية لحقوق الإنسان، أشاد فيه "بخدماتها الدؤوبة" وتفانيها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان.

وقال: "لطالما أعجبت جدا بميشيل باشيليت سيدة متبصرة ورائدة وذات مبادئ."

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أنه منذ أيامها الأولى في شيلي، وبتضحيات شخصية هائلة، كانت في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان طوال حياتها.

وأضاف فى البيان: "فى كل ما فعلته، تعيش ميشيل باشيليت وتتنفس حقوق الإنسان. لقد حرّكت البوصلة في سياق سياسي شديد الصعوبة وأحدثت فرقا عميقا للناس فى جميع أنحاء العالم."

وأكد جوتيريش أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل لباشيليت، "سأقدّر دائما حكمتها وصوتها القوي ونجاحها في ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساس عمل الأمم المتحدة."