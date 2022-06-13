نائب رئيس اتحاد العمال: مشروعات الألبان تؤكد مضى الدولة نحو المشروعات القومية

كتبت ـ آية دعبس

أشاد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام ل نقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين لعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، ومنها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الافتتاحات الجديدة تؤكد على مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة، وتحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية.​

وأوضح عيش، فى بيان، أن هذه المشروعات يثمنها عمال مصر ويساندونها كونها تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الصناعة والمشروعات التي توفر فرص العمل وتساهم في عملية التنمية، موضحا أن إنشاء مجمع الانتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات سيؤدي حتما إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية "لحومها وألبانها"، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 5 .1 طن لحوم حية/ دورة ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان، مشيرا إلى أن هذه المشروعات بمثابة أبلغ رد عملي على كل من يشكك في قوة الدولة المصرية، ومناخها الإنتاجي والاستثماري رغم التحديات.