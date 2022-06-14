أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوى لتكتل شركات السياحة الألمانية QTA..صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تنظيم أكبر حدث سياحى في 2023 بأسوان للتسويق للمقومات السياحية المتنوعة التي تذخر بها عروس الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع توماس بوزل العضوب المنتدب والمدير التنفيذي لأكبر شركة تعاون بين وكالات السفر الألمانية " rtk " ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية، ومحمد فرج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بألمانيا، وأيضاً عبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة بأسوان.

تناول اللقاء الاستعدادات والترتيبات لاستضافة أسوان للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية " QTA " بمشاركة 1200 شخصية من منظمى الرحلات ورؤساء الشركات السياحية والذى يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس التكتل.

ورحب اللواء أشرف عطية بتنظيم هذا الحدث السياحى الحيوى على أرض أسوان، مؤكداً على الدعم اللامحدود من المحافظة والعمل على تتقديم كافة التسهيلات الممكنة ليظهر هذا المؤتمر بالشكل الحضارى والراقى، بما يتناسب مع مكانة أسوان وتمتعها بمختلف الأنماط والمقومات السياحية.

وتابع أشرف عطية، بأنه سيتم الإسراع بوتيرة الأعمال والمشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف، مع تلافى أي ملاحظات، وتنفيذ المقترحات لتكون المحافظة في أبهى صورة لاستقبال هذا الحدث السياحى العالمى، مشيرا إلى أن المحافظة لديها رؤية وخطة محددة لتنفيذ هذه الأعمال مرحلياً إستثمار إنتهاء الموسم السياحى خلال فصل الصيف، وهو الذى سيتوازى مع الأهتمام بالمناطق المحيطة بالمعالم السياحية والمزارات والمتاحف الأثرية ومنها متحف النوبة.

ومن جانبه أعرب توماس بوزل عن سعادته بإختيار أسوان لإستضافة للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية " QTA " والتي تعتبر من أهم مقاصد السياحة المصرية، كما أنه شهدت طفرة في مجال التطوير والتجميل في ظل تفردها بجمال وسحر الطبيعة الخلابة على الرغم من حالة الركود التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح، بأن هذا التجمع السياحى سيكون فرصة كبيرة للترويج السياحى لأسوان ولتكون في بؤرة الاهتمام ، ولذا سيتم إختيار مواقع فاعليات المؤتمر بكل عناية لإبراز جمالها وسحرها ، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان ميدالية المحافظة وهدايا تذكارية مطبوع عليها تصميمات الهوية البصرية.



أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية (1)



أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية (2)



أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية (3)



أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية (4)



أسوان تستضيف المؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية (5)