محافظ أسوان: متابعة ميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى الرمادى..صور

تستكمل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى على المشروعات الجارية بقرية الرمادى بحرى وتوابعها بمركز إدفو والتى يستفيد منها أكثر من ٦٠ ألف نسمة ويتبعها ٣٤ قرية فرعية ونجع وكفر وتابع.

أكد ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة التفقدية للمشروعات تم الوقوف على أبرز التحديات التى تواجه عمليات التنفيذ حيث تم توجيه إنذار للمقاولين والشركات المتقاعسة بسحب المشروعات منها ، فيما تم التأكيد على توجيهات محافظ أسوان بتركيب البانرات واللواحات التوضيحية للمشروعات المنفذة ، بالإضافة إلى رفع التراكمات ونواتج الحفر من الشوارع الرئيسية والداخلية لتسهيل حركة المشاه والمركبات ، فضلاً عن الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء واللاندسكيب والإنارة العامة أمام هذه المشروعات.

وأشار، إلى أن الجولة شملت تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب داخل قرى وتوابع الرمادى بحرى ، بجانب إنشاء عدد من لوحات توزيع الكهرباء ، علاوة على تفقد محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و 5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وأختتمت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية والذى يأتى تنفيذه ضمن 31 مجمعا زراعيا بقرى حياة كريمة بتكلفة 167 مليون جنيه ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومجمع ألبان.

فى سياق أخر تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن إستكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان " جلسات الدوار " ، استكمالاً للجهود المبذولة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى حياة كريمة.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالجهود المبذولة ضمن المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الهادف تم تنظيم 18 جلسة توعوية يوم الأحد 12 يونيو الجارى إستهدفت 864 سيدة ورجل داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء ، وغيرذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية ، وهو الذى تواكب مع تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.