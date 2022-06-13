5 نصائح لإدارة نوبات الربو كل يوم

الربو على الرغم من كونه مرضا مزمنا، يمكن أن يعمل على تعطيل الحياة اليومية للفرد، وهناك بعض الأشياء التى تزيد من نوبات الربو مثل الغبار والدخان وتلوث الهواء ودخان التبغ والطقس، خاصة مع تفاقم الطقس الحار هذا الصيف
السيطرة على الربو
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