اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:15 م
أكرم القصاص
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دراسة: زيادة فترة الرضاعة الطبيعية قد تحمى الطفل من الربو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:00 م
دراسة: زيادة فترة الرضاعة الطبيعية قد تحمى الطفل من الربو الرضاعة الطبيعية
فاطمة ياسر

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نشرت جريدة " newswise "، بحثا يفيد أن زيادة فترة الرضاعة الطبيعية قد تكون سبب في تقليل فرص إصابة الطفل بالربو، فالرضاعة الطبيعية  لها العديد من الفوائد التي تحل على الطفل،  وتحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة وتعمل على تقوية الجهاز المناعي لديه.

نشرت دراسة في مجلة Annals of Allergy ، المجلة العلمية للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI)  تفيد أن زيادة فترة الرضاعة الطبيعية  للطفل ارتبطت بانخفاض احتمالات الإصابة بالربو.

وأوضحت مؤلفة الدراسة وأستاذة الطب المساعد لحديثي الولادة في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الدكتورة كيدريا ويلسون، أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة 2-4 أشهر معرضون بنسبة 64٪ للإصابة بالربو ، أما الاطفال الذين رضعوا من أمهاتهم لمدة 5-6 أشهر فهم معرضون بنسبة 61 ٪ للإصابة، في حين أن الذين رضعوا  لأكثر من 6 أشهر لديهم احتمال الاصابة بنسبة 52 ٪.

وأشارت أن هذه الدراسة المتعلقة بالحرص علي ضرورة الرضاعة الطبيعية تعد من أهم الأشياء التي يجب علي الأم القيام بها، لتقليل فرص إصابة الطفل بالربو.

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

 


الرضاعة الطبيعية

أهمية الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية والربو

الربو


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