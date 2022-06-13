1.7 مليون دولار من الأمم المتحدة لمكافحة تفشي الكوليرا في الكاميرون

كتبت : هند المغربي

وافق وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، على تخصيص 1.7 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) لدعم الاستجابة العاجلة للكوليرا اندلاع في الكاميرون.

ووفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " سيتم تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في المناطق الجنوبية الغربية والساحلية من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، وذلك بدعم وبالتعاون مع خدمات الإدارة العامة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية وستوفر هذه المشاريع المساعدة الطارئة في إدارة الحالات والمياه والنظافة والصرف الصحي للمجتمعات المتضررة من وباء الكوليرا في المناطق الجنوبية الغربية والساحلية من الكاميرون.

وأشار البيان الى انه اعتبارًا من 29 مايو 2022، سجلت وزارة الصحة العامة 8241 حالة و 154 حالة وفاة في البلاد، فيما تتأثر سبع مناطق بالوباء هي الأكثر تضررًا من تفشي الكوليرا حيث سجلت 5628 حالة إصابة و 90 حالة وفاة، تليها منطقة الساحل بـ2208 حالة إصابة و 58 حالة وفاة.