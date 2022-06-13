وزير خارجية صربيا: بلادنا لن تتخذ إجراءات ضد موسكو

كتب أحمد عرفة

أكد وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش أن صربيا لن تتخذ إجراءات ضد موسكو التي تدعمها وتحميها في مجلس الأمن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير خارجية صربيا: منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية، اتخذت صربيا موقفا واضحا وأدانت تصرفات روسيا ضد أوكرانيا، وأعلنت أنها ملتزمة بشدة بمراعاة المبدأ الأساسي للقانون والعلاقات الدولية، أي احترام وحدة أراضي وسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترف بها دوليا.

كما وصف وزير خارجية صربيا الصراع في أوكرانيا بأنه حرب بين الإخوة، موضحا أن الصرب يشتركون في الجذور والثقافة والروحانية مع الروس والأوكرانيين. وأنه في هذه الحالة، تصبح كل ضحية مأساة.

ولفت وزير خارجية صربيا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تقف صربيا ضد من يحترم وحدة أراضيها، والذي يحميها في الأمم المتحدة من الهجمات على وحدة أراضيها وسيادتها.