ماكرون يطالب بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية حرب أوكرانيا

وكالات الأنباء

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن رغبته فى "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية عن الفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، "طلبتُ من وزير "الجيوش" ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".

واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل".